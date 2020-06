Youth League, arrivano conferme sul ripescaggio dell’Inter: domani la decisione dell’Uefa

La notizia era nell’aria già da ieri ed oggi arrivano ulteriori conferme. La Primavera dell’Inter, infatti, potrebbe essere ripescata nella Youth League e quindi continuare il proprio cammino nella competizione. Una buona notizia per la squadra di Alessandro Madonna, che era stata protagonista di un gesto nobile. Dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus, infatti, i nerazzurri avevano deciso di non scendere in campo per gli ottavi di finale contro il Rennes, autoescludendosi dal torneo e temendo così una sconfitta a tavolino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora l’Uefa potrebbe premiare il gesto dell’Inter, visto poi l’andamento della pandemia. La decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani, ma la sensazione è che si andrà verso la possibilità di giocare Inter–Rennes, per concludere gli ottavi di finale della Youth League. La vincitrice di questa gara, andrà a sfidare ai quarti di finale una tra Juventus e Real Madrid, in una competizione che entra sempre più nel vivo e in cui nerazzurri vogliono essere protagonisti.

