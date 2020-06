Youth League, ecco le date della fase finale per l’Inter Primavera

Dopo i vari campionati nazionali (chi più e chi meno), tornano anche le competizioni continentali. Ad agosto ci sarà un’aria europea. La fase finale della Champions League sarà a Lisbona (anche se ora, a causa di un focolaio nella capitale portoghese l’Uefa, potrebbe cambiare location), l’Europa League si svolgerà in Germania (dove l’Inter sarà impegnata contro il Getafe) e la Youth League sarà in Svizzera. La squadra di mister Armando Madonna sarà impegnata contro il Rennes. I nerazzurri inizialmente avevano deciso di non scendere in campo lo scorso 11 marzo per l’epidemia di Covid-19.

La gara è in programma per il 16 agosto alle ore 15. Teatro degli ottavi finali sarà Nyon. La vincitrice sfiderà, il 19 agosto, la vincente tra Juve e Real Madrid. La final eight, riporta “La Gazzetta dello Sport”, andrà in scena dal 18 al 25 agosto al Colovray Stadium, complesso sportivo situato proprio dalla la sede dell’Uefa.

