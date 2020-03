Youth League – Il coronavirus ferma Inter, Juventus e Atalanta: partite rinviate e un rebus da sciogliere

Anche lo svolgimento della Youth League è stata colpito dal coronavirus. Sono appena state rinviate ufficialmente, infatti, tre partite che si sarebbero dovute giocare tra domani e mercoledì pomeriggio, vale a dire i match di Inter, Juventus e Atalanta, rispettivamente contro Rennais, Real Madrid e Lione. Una notizia che quindi lascia in stand-by i ragazzi di Armando Madonna che aspettavano con grande emozione l’incontro europeo.

Se per la formazione bianconera è stata già decretata la data dell’11 marzo alle ore 16.00 contro la squadra spagnola, restano ancora diverse incognite sul giorno in cui verranno recuperate le sfide di Inter e Atalanta. Entrambe avrebbero dovuto giocare domani pomeriggio e, in virtù della zona gialla decretata per i comuni all’interno dei quali si trovano i due stadi, al momento la scelta è ricaduta sul rinvio a data da destinarsi.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!