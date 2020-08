Youth League, l’Inter Primavera ricomincia col piede giusto: 1 a 0 al Rennes e quarti di finale gudagnati

L‘Inter Primavera di Armando Madonna vola ai quarti di Youth League e continua così ad alimentare il sogno europeo. I nerazzurri hanno sconfitto per 1 a 0 il Rennes e ora attendono la vincente di Juventus-Real Madrid per scoprire la prossima avversaria.

La vittoria per i talenti di domani è stata meritata, con Schirò sugli scudi e più volte pericoloso. Molto bella l’azione del goal, al minuto 32′ del secondo tempo: Oristanio riceve palla e apre sulla sinistra, cross perfetto di Vezzoni e colpo di testa in rete di Casadei. Spazio poi al brivido finale per la traversa colpita dai francesi nell’ultimo disperato assalto.

I quarti si giocheranno mercoledì 19 agosto alle 18:00, sempre al Colovray Sports Centre di Nyon

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<