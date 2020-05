Zaccheroni: “Campionato? Riprendere così è folle. Ripartenza dettata da interessi economici”

Non è certamente l’unica opinione contraria alla ripresa del campionato, quella dell’allenatore Alberto Zaccheroni. Secondo l’ex tecnico dell’Inter, come spiegato questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, riprendere la Serie A con queste modalità sarebbe da folli, a causa dell’enorme rischio infortuni cui si sottoporrebbero i calciatori in simili condizioni. Secondo lo Zac, infatti, nel disperato tentativo di riprendere, Lega e Federcalcio stanno facendo prevalere gli interessi economici dell’intero sistema a tutto il resto.

Questo il suo sfogo: “La ripresa del campionato dopo 70 giorni di pseudo inattività mi pare folle, del resto non avverrebbe se non fosse figlia di interessi economici o dettata dalla necessità di assegnazione dei titoli e di stabilire promozioni e retrocessioni. È una situazione forzata, pesante psicologicamente per i giocatori che già arrivano da un lungo periodo di lockdown e in caso di nuovo contagio si dovrebbero chiudere ancora in ritiro. La squadra non sarebbe tranquilla. Anche la fase di preparazione è falsata, normalmente si arriva al campionato giocando amichevoli”.

