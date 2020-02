Zaccheroni: “Conte non può fallire il derby, servono i gol dei difensori”

Solo poco più di metà stagione per Alberto Zaccheroni sulla panchina dell’Inter nella stagione 2003-2004, prima che la panchina nerazzurra finisse nelle mani di Roberto Mancini. L’ex allenatore anche della Nazione degli Emirati Arabi, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del derby tra Inter e Milan in programma domenica sera al Meazza: “Derby decisivo? E’ ancora presto, quindi direi decisivo per nessuna delle due, però per gli obiettivi che ha l’Inter è chiaro che i nerazzurri sono quelli che si giocano di più. Con la Juventus che, pur non giocando sempre ai massimi livelli, riesce a fare risultato, è evidente che l’Inter non possa perdere punti e quindi Conte non può permettersi di fallire il derby. Per altro l’Inter arriva decisamente meglio alla partita, nonostante qualche assente, perché ha una classifica gratificante e ambizioni maggiori”.

Sull’Inter: “Conte ha tanto carisma, è un condottiero. Ha una straordinaria capacità di catturare l’attenzione e non solo quella dei suoi calciatori, quindi non mi sorprende il rendimento dell’Inter. I giocatori stanno dando tutto ciò che hanno, la differenza col Milan è che non trovi nessuno sotto prestazione: Candreva è migliorato molto, Lukaku sembra che giochi a Milano da quattro-cinque

anni, Lautaro è cambiato come dal giorno alla notte, i difensori stanno tutti facendo benissimo. Il problema dell’Inter, a mio avviso, sta nel numero dei gol dei centrocampisti perché stanno segnando soprattutto gli attaccanti. Eriksen darà una mano? Sicuramente. Mancano i gol dei centrocampisti, ma anche dei difensori. L’Inter ha una batteria di colpitori di testa eccellenti in difesa, da De Vrij a Godin, passando per Bastoni e Skriniar: c’è bisogno di gol pure da parte loro, perché Lukaku e Martinez hanno fatto fin troppo il loro dovere”.



