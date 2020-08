Zaccheroni è ottimista: “L’Inter ha tutto per vincere l’Europa League. Ci sono solo due pecche in rosa”

Intervenuto in diretta su Rai 2 nel corso del programma Domenica Sportiva Estate, Alberto Zaccheroni si è soffermato anche sul cammino europeo dell’Inter, chiamata oggi a superare il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League per accedere alle semifinali della competizione. L’allenatore si è detto ottimista in vista del finale di stagione nerazzurro, evidenziando però due piccoli problemi nella rosa. Ecco le sue dichiarazioni.

“Io credo che l’Inter abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo: ha una squadra più fisica delle altre ed un condottiero che sa gestire la situazione. Manca la ciliegina Eriksen che non si è ancora integrato ed il Sensi delle prime uscite, ma se si risolvono questi dettagli secondo me può farcela ad arrivare fino in fondo”, ha affermato Zaccheroni.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<