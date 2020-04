Zaccheroni si dice perplesso: “Ripresa? Ma se qualche altro giocatore si ammala ancora cosa facciamo?”

Il 22 ottobre 2003 fu ingaggiato dall’Inter, subentrando all’esonerato Héctor Cúper. Non un’esperienza facile quella di mister Alberto Zaccheroni sulla panchina della Beneamata, anche se in termine di risultati l’impegno dell’allenatore 67enne è assolutamente dimostrabile: infatti condusse l’Inter al quarto posto in campionato, qualificandosi per la Champions League, ma un mese più tardi però rassegnò le proprie dimissioni.

Raggiunto dai microfoni di Fanpage, l’ex nerazzurro ma anche Milan e Juventus, ha commentato la possibile ripresa della stagione 19/20: “Io non sono contro alla ripresa del campionato, ma se qualche altro giocatore si ammala ancora cosa facciamo? Cosa succede se una squadra intera viene messa in quarantena? Giochiamo un campionato zoppo? Io sono un tecnico e di conseguenza conosco molto bene le dinamiche di spogliatoio e di allenamento. Viste le mie conoscenze ho delle perplessità sulla ripartenza”.

