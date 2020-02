Zaccheroni: “Il derby non sarà una sfida decisiva. L’Inter ci arriva con una classifica gratificante”

Intercettato a margine dell’evento “United For The Hearth”, l’ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni ha analizzato il derby di domenica, in programma in un San Siro che si preannuncia già bollente. “Non è secondo me una sfida decisiva – ha dichiarato a Milan News – anche perché i rossoneri non hanno grandi ambizioni. L’Inter ci arriva decisamente meglio, con una classifica gratificante pur avendo cambiato molto. Il Milan invece ci arriva male perché non sta raccogliendo risultati soddisfacenti, ha cambiato tecnico ed è ancora alla ricerca della sua identità”.

Al Milan è arrivato Zlatan Ibrahimovic e mister Zaccheroni lo descrive così: “Ha portato personalità ed è un punto di riferimento perché ha tolto responsabilità ai compagni dal momento in cui chiede sempre la palla. Credo però che questo aspetto non basti per il salto di qualità dei rossoneri”. Queste le parole dell’ex tecnico di Milan e Inter Alberto Zaccheroni: settimana caldissima per rossoneri e nerazzurri, con il derby pronto ad infiammare San Siro.

