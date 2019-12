Zaccheroni rivela: “Mio padre tifava Inter, chiamò il suo albergo ‘Ambrosiona’”

A margine della diciannovesima edizione del premio del calcio siciliano, tenutasi nella cittadina di Vittoria presso ‘Villa Orchidea’, l’allenatore Alberto Zaccheroni ha raccontato un aneddoto riguardante la fede calcistica del padre. L’ex commissario tecnico degli Emirati Arabi, ha spiegato che il padre seguiva tantissimo il calcio ed era un super tifoso dell’Inter. A tal punto che diede il nome del club nerazzurro – allora Ambrosiana – al proprio albergo.

Questo il ricordo di Zaccheroni, riportato da ragusanews.com: “Mio padre era un tifoso dell’Inter e in omaggio alla beneamata quando ha comprato un albergo in romagna voleva chiamarlo Internazionale, ma in quel momento c’era ed ha dovuto abdicare in Ambrosiana”.

