Zaccheroni sulla corsa scudetto: “Inter, non devi fermarti! Nulla è impossibile”

E’ tornata a 6 punti dalla capolista Juventus l’Inter di Antonio Conte. Mancano solo 5 giornate e dunque 15 punti a disposizione ed i nerazzurri ci vogliono credere. Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato l’ex Inter Alberto Zaccheroni:

“Rimona impossibile? Diciamo improbabile. Non me la immagino la Juve che perde questo scudetto, anche se è chiaro che c’è qualcosa che non va nella capolista: il problema per Sarri è che spesso ci sono dei giocatori che escono dalla partita. Altrimenti vedremmo in campo il tridente. L’Inter non ci ha creduto prima, bastava vedere lo sguardo dei giocatori in certe partite. Però non deve fermarsi: di impossibile non c’è nulla, finché l’aritmetica lo consente”.

