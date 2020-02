Zambrotta allontana Messi dall’Inter: “Conoscendolo, credo che concluderà la sua carriera al Barcellona”

Ha condiviso lo spogliatoio con grandi campioni, intrecciando la sua carriera calcistica con Juventus, Milan ma anche Barcellona. Gianluca Zambrotta, protagonista a Germania 2006 con i colori azzurri, a Il Giornale ha parlato del suo ex compagno di squadra Leo Messi, finito al centro del ciclone dopo i rumors che lo vorrebbero lontano dal Barcellona e con l’Italia tra le sue possibili destinazioni.

“Messi è il più forte di tutti. Rende facilissime anche le cose più difficili con il pallone e penso sia un talento incredibile. Gioca con la palla incollata al piede e non riesci mai a portargliela via. Sa sempre cosa fare ed ogni volta ti frega sul tempo nei duelli uno contro uno. Futuro in Italia? Conoscendolo credo sia difficile che lasci i blaugrana, non la vedo come una cosa fattibile. Lui è il Barcellona e credo chiuderà lì la carriera, anche se in passato ha detto di voler smettere in Argentina”. Queste le parole di Gianluca Zambrotta rilasciate a Il Giornale. Futuro tra i catalani per Leo Messi, con l’ipotesi Inter destinata dunque a spegnersi rapidamente.

