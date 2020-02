Zambrotta: “Inter ha fatto un mercato importante. Per essere competitiva servono grandi calciatori”

Nel consueto appuntamento della domenica mattina su Sky Sport 24, con il Suanday Morning, tra gli ospiti in collegamento è intervenuto Gianluca Zambrotta. L’ex terzino di Juventus e Milan, tra le altre cose, ha parlato del mercato invernale svolto dall’Inter, che ha messo in squadra innesti sicuramente molto importanti rispetto alle finestre del calciomercato di riparazione delle sessioni precedenti. Zambrotta, però, ha voluto sottolineare ancora una volta il grande passo fatto dal club la scorsa estate con l’acquisto di Romelu Lukaku.

Le sue parole: “L’arrivo di Lukaku ha portato comunque un tassello importante di ciò che chiedeva Conte, una punta centrale forte fisicamente che fa salire su la palla, che fa assist ai compagni, che fa 30 metri di campo da solo e poi arriva al tiro e fa gol. E’ stato un giocatore veramente importante per Conte. Chiaro che se l’Inter deve tornare ad essere competitiva per agganciare la Juventus, ci dev’essere una rosa fatta di grandi giocatori. Può essere sicuramente un innesto importante quello di Giroud, forse con il mercato estivo. Però l’Inter non ha fatto un mercato di riparazione, ma un mercato con innesti importanti”.

