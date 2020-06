Zamorano: “Scelsi la 1+8 per cedere il 9 a Ronaldo. E’ stata una scelta bellissima”

Ivan Zamorano, ex calciatore dell’Inter, ha raccontato a DAZN l’aneddoto legato alla sua maglia famossisima con l’1+8. Ecco le sue parole: “Dopo i Mondiali del 1998 Ronaldo viveva un periodo particolare. Tutti capimmo che bisognava fare qualcosa per fargli capire quanto fosse davvero speciale per noi e decisi di lasciargli la mia 9″.

“Mazzola mi disse: ‘Ivan, puoi sempre ripiegare su una somma: 18, 27, vedi un po’ tu’. Quindi andai subito da Moratti a chiedergli se fosse possibile inserire un ‘+’ tra i numeri: ottenuto l’ok, mi rivolsi ai magazzinieri e giocai con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena. La mia maglia diventò la più richiesta nei negozi, tanto che la Nike cominciò a produrla con il ‘+’ già stampato. Credo di essere stato il primo, forse anche l’ultimo. E’ stata una bellissima scelta, ma ora tutto il mondo si ricorda della mia maglia“

