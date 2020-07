Zamorano loda Sanchez: “Una figura indiscutibile: sta mantenendo viva la speranza di vincere lo Scudetto”

Che i due siano legati da un profondo affetto e da un’immensa stima reciproca, non è un segreto: Ivan Zamorano ha sempre supportato Alexis Sanchez, così come quest’ultimo non ha mai negato quanto Bam Bam sia stato fondamentale per il suo sviluppo calcistico. Ora, Zamorano, nel suo commento settimanale per il portale di scommesse Betsson.com, tesse le lodi dell’ex Arsenal, autore di un finale di stagione da protagonista.

Zamorano non si limita nell’elogiare Sanchez: “È diventato una figura indiscutibile: sta molto bene fisicamente ed è un contributo chiave per mantenere vive le opportunità di vincere di nuovo lo Scudetto“. Inoltre, ha parlato anche della sfida tra Lazio e Juventus: “La Lazio sarà una grande rivale per la Juve, nonostante abbia subito un rallentamento del calcio dopo il ritorno della pausa“.

