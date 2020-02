Zamorano: “Ronaldo il Fenomeno il giocatore più forte con cui abbia giocato”

26 gol in 101 presenze tra il 1996 ed il 2001: Ivan Zamorano è uno dei giocatori che i tifosi dell’Inter con maggiore effetto, sia per quello che ha fatto nel campo ma soprattutto per la sua fede verso i colori nerazzurri dimostrata anche dopo l’addio: il grande rapporto con lo storico capitano Javier Zanetti (è padrino della figlia) ha sicuramente aiutato il suo “interismo”.

Intervistato dal portale inglese FourFour Two, l’ex attaccante cileno ha parlato di Ronaldo Il Fenomeno: “Ronaldo è il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Di testa non era bravissimo, ma per il resto era un giocatore completo. Una gioia per gli occhi, straordinario per tecnica e velocità: poteva andare a 100 km/h e poi frenare all’improvviso”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!