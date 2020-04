Zamorano: “Ronaldo il migliore di sempre. Infortunio? Pensavamo non sarebbe più tornato”

Una bellissima avventura vissuta in nerazzurro da Ivan Zamorano che gli ha permesso di conquistare il cuore dei tifosi interisti con i suoi ingredienti migliori: passione e sacrificio. Oggi, in un’intervista concessa ai microfoni di Fox Sports, l’ex centravanti della Beneamata ha parlato nello specifico di Ronaldo il Fenomeno, evidenziando le sue particolarità e rivelando anche un aneddoto sul suo infortunio.

“Ronaldo è stato il miglior attaccante centrale della storia. Condividere la mia carriera con lui fu una delle cose più speciali che ho vissuto, non ci sarà mai un altro come lui. Dopo il suo infortunio, pensavamo che non sarebbe più tornato. Però lui diede una lezione a tutti noi: fu un professionista incredibile. Dopo quei nove mesi tornò più forte che mai”. Dichiarazioni che arrivano dritte al cuore quelle di Ivan Zamorano. Parole al miele da parte dell’ex nerazzurro per l’attaccante più forte di sempre, Ronaldo.

