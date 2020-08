Zamorano su Sanchez: “È al suo massimo livello: altri tre anni all’Inter gli faranno bene”

Intervenuto assieme a Juan Sebastian Veron e Christiane Endler, portiere del PSG femminile, nella conferenza stampa di presentazione della Copa Enel 2020, Ivan Zamorano ha parlato di Alexis Sanchez, sottolineando i suoi progressi ed il processo di crescita che l’ha coinvolto nel post-lockdown.

Bam Bam ha parlato del connazionale ex Arsenal: “Sono molto contento, perché è stato fondamentale per Alexis, dal punto di vista fisico e calcistico, ritrovare il livello al quale tutti volevamo vederlo all’Inter. Peccato che si sia infortunato nell’ultima partita di Europa League, perché l’Inter ha bisogno di lui. Vedremo se ci sarà in semifinale e se Dio vorrà l’Inter in finale“.

Infine, conclude: “Dopo la pandemia è stato l’uomo più sbilanciato che l’Inter avesse, ha dimostrato ancora una volta di poter essere di nuovo un giocatore differente, soprattutto nel uno contro uno, segnando anche gol, dando assist. Ho visto Alexis nel momento migliore e al massimo livello, e questo ha contribuito molto nel convincere l’Inter a continuare con lui. Altri tre anni a Milano gli faranno molto bene. Lo vedo gareggiare, vuole essere il protagonista; c’è la possibilità che possa giocare insieme a Lautaro o a Lukaku, non c’è dubbio che Alexis abbia la forza e la mentalità per competere allo stesso modo con questi due mostri e poter decisamente dimostrare di essere un titolare“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<