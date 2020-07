Inter-Torino, Zamorano: “Sanchez adesso si è ambientato. Lautaro serve più all’Inter che al Barcellona”

Intervenuto ai microfoni di InterTV nel prepartita di Inter-Torino, l’ex attaccante dell’Inter Ivan “BamBam” Zamorano si è soffermato a parlare del suo connazionale Alexis Sanchez. Ecco le sue parole: “Mi sembra che Alexis adesso sta bene fisicamente e mentalmente, si è completamente adattato all’Inter. Quando ha fiducia e può giocare di più mi sembra felice, è contento e le cose le fa molto bene. Adesso è più fresco e nell’ 1 vs 1 può essere molto importante. Può dare molta ampiezza in campo, per questo penso che Sanchez in questo periodo può tornare l’Alexis di sempre.

LA COPPIA SANCHEZ-LAUTARO – “Tutti e due hanno molta mobilità e non si stancano. Entrambi possono svariare a destra, sinistra e al centro, è una coppia molto interessante. Oggi sarà una partita chiusa, una partita che sarà molto difficile per l’Inter. Ma i nerazzurri devono avere la capacità di mettere in difficoltà squadre a cui va bene il pareggio. Sanchez e Lautaro potranno trovare gli spazi giusti, 3 punti oggi sarebbero importantissimi.”

LAUTARO DISTRATTO DAL MERCATO – “Quando ti cerca un’altra squadra possono insinuarsi i dubbi. Io spero che resti all’Inter, ma il Barcellona starà facendo di tutto per prenderlo. Penso che però serva più all’Inter che al Barcellona. In futuro potrà essere un perno principale per l’Inter. Le distrazioni ci sono state ma non così grandi, Lautaro ha fatto comunque ottime prestazioni.”

