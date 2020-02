Zamorano tra Sanchez e Vidal: “Entrambi all’Inter? Mi piacerebbe. A giugno lo sforzo dell’Inter sarà importante”

Intervistato dai microfoni di Al Aire Libre di Cooperativa, l’ex capitano del Cile ed attaccante dell’Inter Ivan Zamorano ha parlato del presente e del futuro dei nerazzurri citando due suoi connazionali: Alexis Sanchez e, in particolare, Arturo Vidal.

“Alexis ha un contratto con il Manchester United – racconta Zamorano, come riferito da encancha.cl – ma vediamo dove vorrà continuare e dove si sentirà felice. Mi piacerebbe se riuscisse a confermarsi a Milano, con la possibilità di giocare a giugno con un altro cileno anch’egli vicino a questo club. E’ mio ottimismo personale cercare di vedere due cileni all’Inter. Tutti sappiamo cosa significa avere un giocatore come Arturo Vidal a disposizione di Conte. A giugno sicuramente lo sforzo fatto sarà ancora più grande ed il popolo interista sarebbe ancora più felice di vederlo a Milano”. Occhi fissi sul derby per Zamorano, in nerazzurro dal ’96 al 2001: “Spero che il mister possa dare una chance ad Alexis dall’inizio contro il Milan. Credo che nell’ultima partita è entrato ed ha cambiato la partita: ha fatto la differenza con la sua rapidità e la sua intelligenza. La cosa più importante è che Sanchez possa fare una grande partita. All’inizio ha faticato un po’: al Manchester non stava giocando ed ha dovuto lavorare per raggiungere la condizione ottimale. Quando era nel suo miglior momento poi si è infortunato. Sappiamo qual è il suo potenziale e credo che sia tornato al massimo delle sue possibilità”.

Questo il disegno tracciato da Ivan Zamorano, tra il presente di Alexis Sanchez ed il futuro di Arturo Vidal, in passato ad un passo dall’Inter e costantemente nei sogni interisti.

