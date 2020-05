Zampa (sottosegretaria alla Salute) avvisa: “Con un nuovo positivo si ferma tutto il campionato”

Il calcio è fermo ormai da mesi per l’emergenza Coronavirus e i vari organi competenti stanno lavorando per una ripartenza. La curva di contagio del Covid-19 è scesa notevolmente rispetto a settimane fa, ma comunque non è del tutto scomparsa. A tal proposito, le varie squadre sono tornate ad allenarsi ed ogni giorno ci sono novità del Governo sulle linee guida da seguire. Il tema spinoso da affrontare è cosa fare qualora si verificasse un nuovo caso di positività a campionato ripreso. Questo è un quesito molto importante, sui cui il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa fornisce delle indicazioni importanti. La novità introdotta è che se si presentasse un nuovo contagio, si fermerebbe tutto il campionato, per ovvie ragioni sanitarie.

Queste le parole di Zampa: “Con un nuovo positivo si ferma tutto, senza dubbio, si ferma anche il campionato. Se non ti fermi tu ti ferma il virus, avere cura per il calcio vuol dire avere cura per le persone che ci lavorano”. Quindi, oltre all’isolamento obbligatorio di 15 giorni prima dell’inizio del campionato, c’è da fare i conti anche con questo pericolo, per evitare che la Serie A subisca uno stop definitivo.

