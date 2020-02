Zanetti e Thiago Motta ricordano Mou: “La tattica di Barcellona? Difesa ad oltranza: la finale arrivò così”

Intervistati da RMC Sport France, l’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti e l’ex centrocampista Thiago Motta hanno rievocato i ricordi dell’Inter del Triplete, con Mourinho protagonista assoluto dei loro discorsi.

“La tattica di Barcellona? Sapevamo che solo difendendoci ad oltranza – ricorda Pupi – ci saremmo potuti giocare le nostre carte per arrivare in finale. Era difficile affrontare il Barcellona in undici contro undici, figuriamoci in inferiorità numerica. Fu molto complicato”. Alle parole dell’argentino si aggiunge anche il discorso dell’ex tecnico del Genoa: “Con Mourinho non si dava grande attenzione al pallone. Quando non eravam in possesso eravamo tranquilli, perché eravamo tutti dietro a difendere, pronti ad attaccare in contropiede”. Analisi accurate da parte di Zanetti e Thiago Motta: due tra i protagonisti del Triplete ricordano le tattiche di Mourinho per l’assalto alla finale di Madrid.

