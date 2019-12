Zanetti, gli studi da vicepresidente e il futuro di Lautaro Martinez: “Farà sempre meglio”

Protagonista di una partita di beneficienza in Argentina per finanziare le cure per un giocatore che sta recuperando da un incidente automobolistico, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha concesso un’intervista ai microfoni della locale Radio La Red soffermandosi in particolare sulle voci che vorrebbero l’ex compagno di squadra in nerazzurro Pablo Daniel Osvaldo pronto a tornare in campo con il Banfield, il club dal quale Zanetti è partito per approdare all’Inter. “Lo conosco bene, dentro e fuori dal campo – dice Pupi -. Conosco le qualità di giocatore e so che se ha voglia e si prepara, può essere un gran rinforzo per il Banfield”.

Zanetti quindi si sofferma anche sulla vita da vicepresidente e sul connazionale Lautaro Martinez che sta esplodendo in nerazzurro: “Sono felice da vicepresidente dell’Inter, ho studiato tanto e mi sono preparato per dare il meglio per il club. Lautaro? È un grande giocatore e farà sempre meglio”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!