Zanetti: “Il calcio si è fermato ma c’è gente che ha sofferto molto di più. Ripresa? Bisogna andare cauti”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto negli studi di Rai 1 durante La Vita in Diretta per parlare dell’emergenza coronavirus e dello stop del campionato a causa del lockdown.

Ecco le sue parole: “All’inizio abbiamo rispettato le indicazioni del governo, lavorando da casa con la speranza che la situazione migliorasse. Ho tanti amici e la mia famiglia in Argentina, ho vissuto questo periodo con grande preoccupazione e lì il coronavirus sta arrivando in maniera forte. Spero non ci siano gli stessi numeri dell’Italia”.

Lo stop del calcio: “”Sono stati momenti difficili per tutti gli amanti del calcio ma c’è gente che ha sofferto molto di più. La pandemia è arrivata in tutto il mondo, questa situazione ci farà riflettere tanto. L’attività sportiva sta tornando ma per il momento sarei cauto perché c’è ancora tanta preoccupazione”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!