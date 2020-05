Zanetti ricorda: “Siena, che paura sul tiro di Rosi. Continuo a studiare, dopo il ritiro si ricomincia da zero”

Intervenuto in una diretta su Instagram insieme ad Ivan Ramiro Cordoba (qui le parole del colombiano) nel decimo anniversario dello scudetto vinto a Siena dieci anni fa, Javier Zanetti ha affermato “Dieci anni fa eravamo tutti a Siena, una partita difficilissima e complicata che ci ha permesso di vincere uno scudetto sudato, perché la Roma ha lottato con noi sino alla fine. Ho un ricordo particolare di quella gara, un cross di Rosi che ha sfiorato la rete. Io ho guardato Maicon e Julio Cesar, eravamo tutti bianchi dalla paura. Tutti avevamo una grande fame, volevamo entrare nella storia dell’Inter”.

Ancora su quella sfida: “Ti ricordi l’albergo che dava sullo stadio? Quando sono arrivato la prima cosa che ho fatto è stata aprire la finestra per guardare l’impianto e pensare alla partita del giorno dopo”.



Zanetti continua parlando dell’Inter del 2010: “Quel gruppo era davvero speciale, tutti pronti a dare il massimo l’uno per l’altro. Mourinho era un condottiero, ricordo che prima della partita con il Barcellona si mostrava serenissimo, minimizzando l’importanza della partita per abbassare la nostra tensione”.

Su Cordoba: “Abbiamo visto tante serie del tuo paese, in ritiro ne approfittavamo per vederne tantissime, ti ricordi? Spero di venire in Colombia appena possibile”.

Chiusura sull’attività post-ritiro: “Devi cambiare completamente la mentalità, io sono fiero ed orgoglioso di essere vicepresidente. So che è una grande responsabilità e sapevo di dovermi preparare, ho iniziato a studiare in Bocconi perché si ricomincia da zero. Non bisogna pensare che sia tutto dovuto in base ai risultati del campo. Con Marotta lavoro bene, anche con il resto dello staff: ma io non voglio occuparmi solo della parte sportiva, dallo sponsor alla valorizzazione internazionale, cerco di dare il massimo per il club. Imparo qualcosa tutti i giorni”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!