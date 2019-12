Zanetti: “Vidal? Ha leadership e personalità. Cerchiamo calciatori che possano alzare il livello”

E’ senz’altro Arturo Vidal il calciatore in questo momento più desiderato dall’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista cileno, in rotta con il Barcellona, ha già lasciato intendere che già nella finestra di gennaio vorrebbe lasciare il club blaugrana per tornare finalmente in Italia alla corte dell’allenatore già avuto alla Juventus. Nel frattempo, intervenuto ai microfoni di ESPN, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato della possibile trattativa.

Le sue parole: “Se arriva o meno Vidal? Adesso inizia il mercato, abbiamo un mese per decidere. Vidal è un calciatore che ha grande leadership e personalità. Vediamo cosa succede, stiamo cercando giocatori che sicuramente possano alzare il livello della rosa, che già in questo momento è buono”.

