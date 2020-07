Dopo l’infortunio, Zaniolo si riprende la Roma: le ultime di formazione

Nella gara di domani tra Roma e Inter ci sarà l’ex Nicolò Zaniolo, colui che era sbarcato a Milano con grandi speranze, ma che nella sessione di mercato di due anni fa, era stato ceduto alla Roma per Radja Nainggolan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ritroverà il suo passato, ma adesso la testa è puntata al presente e alla squadra giallorossa che si sta riprendendo dopo essere stato fuori per l’infortunio.

Negli incontri precedenti con l’Inter, non è mai riuscito a segnare e a vincere e questo non lo soddisfa. Nella giornata di domani partirà dalla panchina, ma la Roma ha intenzione di aumentargli il minutaggio in modo graduale. Nella gara di domani, la Roma dovrebbe giocare con la difesa a tre: l’ultima volta con l’Atalanta nel girone d’andata, con un 3-4-2-1, che portato le vittorie contro Parma, Brescia e Verona. L’idea di Fonseca è rispolverare Kolarov nei tre di difesa. Non resta che attendere con quale squadra scenderà in campo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<