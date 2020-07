Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari): “L’Inter è una tradizione secolare in famiglia. Conte è incredibile, Lautaro e Lukaku…”

Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari e noto tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista al Matchday Programme dell’Inter in vista dell’ultima sfida casalinga di campionato contro il Napoli.

Ecco le sue parole: “L’Inter è una tradizione secolare per la mia famiglia, i miei parenti si sono appassionati a questi colori e questa cosa è stata trascinata ai nipoti. Milano è la nostra seconda casa e l’interismo fa parte del nostro codice genetico. Ricordo benissimo quando io e mio fratello ancora molto piccoli guardavamo estasiati Ronaldo con mio nonno”.

La vittoria nel 2010: “Nella notte del Triplete siamo usciti per strada a sventolare una bandiera interamente disegnata da noi. E’ stato straordinario”.

Musica e Inter, binomio perfetto: “Sono entrambe parte di me. Nel pezzo ‘Fuori dall’Hype’ dico ‘Stretti i pugni e duro il muso, tifo Inter da una vita’, proprio perché gli interisti secondo me stringono i denti fino all’ultimo per portare a casa il risultato”.

L’Inter del presente: “Mi piace molto, sta facendo bene e Conte è un allenatore incredibile. Poi ci sono stelle assolute, Lukaku è maturato tantissimo rispetto a quando giocava in Inghilterra. Sono contento per lui, ha grande tecnica e tenacia. Anche Lautaro mi piace, riesce sempre a creare qualcosa e Ranocchia è un grande, nel calcio e nella vita”.

