Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari): “Mourinho e Milito i miei idoli, teniamo Lautaro. Su Messi…”

Una delle caratteristiche più importanti del calcio e dello sport in generale, è quella di riunire intorno personaggi più o meno illustri e compattarli intorno ad uno stesso mondo. E’ il caso di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, intervistato in collegamento via internet dal Corriere dello Sport per raccontare a tutti i suoi fan la sua grande passione per il calcio. Zanotti, come rivelato dallo stesso, è un tifosissimo dell’Inter e ha individuato in Mourinho e Milito i suo idoli indiscussi.

Questa l’intervista: “Messi? Non chiedermelo, non posso rilasciare commenti. La sola eventualità che questa cosa accada, che non cito perché sono scaramantico, sarebbe una cosa fighissima per il campionato italiano. Dopo che Icardi ha preferito prendere un’altra strada, Lautaro ha dimostrato di essere un top player, abuso di questo termine ma parliamo di gente fuori dal comune. Diamo fiducia ad un ragazzo che ha dimostrato tanto e che ha dimostrato il posto. Credo che l’idolo di qualsiasi interista possa essere Morinho, ma dico anche Milito, un giocatore che in quegli anni ci ha aiutato tanto. Per me il 2010 è il nirvana per un buddista. Però maledetto 2010, perché una volta che arrivi sul tetto del mondo si inizia ad andare in giù. Quindi nelle vita, quando sono felice, essendo interista penso che sta per arrivare una batosta. Ci sono abituato a ricevere pugni in faccia nel momento di massima gioia. E’ il bello di tifare questa squadra”.

