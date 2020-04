Zapata, per ora, si allontana: “Inter? Qui a Bergamo sto vivendo qualcosa di speciale”

È uno dei centravanti più completi della nostra Serie A, 15 presenze condite da 11 reti e 6 assit. Duvan Zapata, nonostante un’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, si è dimostrato un punto di riferimento per l’Atalanta di Gasperini, motivo per il quale diversi club si sono interessati a lui.

L’Inter, non da poco, rientra in una delle squadre che hanno sondato il terreno, pensando in futuro di potere portare il colombiano all’ombra del Duomo. Percassi, come già ha dichiarato, non intende fare sconti, ecco perché il futuro dell’attaccante resta un punto di domanda. Il bomber è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, puntualizzando che a Bergamo, per ora, si trova bene: “Sono soddisfatto dell’avventura all’Atalanta, sto vivendo un qualcosa di speciale, mai avuto un periodo così”.