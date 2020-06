Zappa: “Inter? Non ho rimpianti, ma da bambino sognavo di esordire in prima squadra”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Gabriele Zappa. Il terzino destro, prodotto del settore giovanile dell’Inter, è attualmente al Pescara. Con la maglia del club abruzzese, il classe 1999 è sceso in campo 14 volte, mettendo a segno quattro reti ed un assist. Nell’intervista, l’esterno basso ha parlato di diversi argomenti.

Sulla ripresa – “Non è facile, dopo essere rimasti fermi quattro mesi o quasi non sarà facile giocare tante partite in così poco tempo”.

Rimpianti – Zappa ha poi parlato anche dell’amarezza per non aver raggiunto un obiettivo sognato sin dalle prime fasce: “Sicuramente mi sarebbe piaciuto esordire in prima squadra con l’Inter in gare ufficiali. Era il mio sogno da bambino. Ma non ho rimpianti, ognuno ha il suo tempo. Se sarò bravo, riuscirò a riconquistarmi quello che non ho colto qualche anno fa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!