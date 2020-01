Zazzaroni: “Conte? Dopo Eriksen ha chiesto altri 11 giocatori. Con il Cagliari non è partita scontata”

Come ogni sabato, sulle frequenze di Radio Deejay va in onda il consueto appuntamento con ‘Deejay Football Club’, programma condotto dalla coppia Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni. Anche in questa occasione, i due speaker si sono divertiti a fare i pronostici del prossimo turno di Serie A, commentando le ultime voci che provengono dal calciomercato. In particolare, si sono soffermati sui movimenti dell’Inter, società più scatenata in questa finestra invernale.

Le parole del direttore del Corriere dello Sport: “All’Inter è in arrivo Eriksen. So che Conte ha chiesto altri 11 giocatori. Contro il Cagliari? Non sono sicuro che l’Inter possa vincere. Dico 1X con rete di Lautaro Martinez”.

