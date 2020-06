Zazzaroni: “L’Inter può rientrare nella corsa scudetto. Il mercato inciderà su questo finale di stagione”

Ivan Zazzaroni, conduttore radiofonico, nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha analizzato la ripresa della Serie A dopo più di 3 mesi di stop, con l’influenza delle trattative di mercato. Ecco le sue parole: “L’Inter potrebbe rientrare nella corsa scudetto in base a come va il recupero con la Sampdoria. Bisogna vedere anche come sta la Lazio. La Juventus ha mandato 9 giocatori fuori, questo secondo me incide molto sulla compattezza, nonostante il lockdown, come ha fatto il Napoli. Chi è arrivato da fuori si è trovato in una situazione paradossale quando ha ripreso ad allenarsi. Anche il mercato condiziona, così come può accadere sia per Lautaro e Pjanic con il Barcellona“.

