Zazzaroni: “Lazio da scudetto? È inferiore alla Juve, all’Inter forse no. Bisognerà capire…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio24 nel programma TuttiConvocati, Ivan Zazzaroni ha commentato così la volata scudetto in cui si è inserita prepotentemente anche la Lazio, grazie alle sue nove vittorie di fila in campionato.

Ecco il suo pensiero: “Lazio da scudetto? E’ sicuramente inferiore alla Juve, all’Inter forse no. Ha sicuramente 3-4 valori alti, ma non ha panchina lunga. E’ una Lazio più matura e convinta. Bisogna capire Juve e Inter in che condizioni sono”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!