Zazzaroni: “Ridicola la giustificazione della Lega. L’Inter si è rifiutata? E ci mancherebbe!”

Il confronto sui calendari in campionato, sta mettendo in evidenza grandissime lacune in tema di programmazione nelle mani della Lega Serie A. Un argomento che sta dividendo l’opinione pubblica in due fazioni opposte e contrastanti. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle pagine del noto quotidiano sportivo senza giri di parole è andato direttamente contro la gestione complessiva da parte della Lega, giustificando piuttosto il rifiuto del club nerazzurro alla proposta di posticipare Juventus-Inter a questa sera. Questo il suo commento:

CALENDARIO – “Che si giochi o non si giochi, Juve-Inter è sempre un casino: con questa classifica, se fossi Lotito, che in lega ha un potere non indifferente per meriti personali e altrui carenze, ne suggerirei l’immediata abrogazione. Intorno alla partitissima, la madre di tutti i rinvii, stiamo assistendo alla sagra dell’interesse di bottega che la formuletta «l’abbiamo fatto per proteggere il prodotto in un’ottica commerciale e internazionale e per evitare di peggiorare l’immagine del Paese all’estero» rende semplicemente ridicola. Ridicola come la figura che sta rimediando il calcio italiano – tanto grottesche quanto inaccettabili le spiegazioni”.

RIFIUTO INTER – “L’Inter si è rifiutata di scendere in campo? E ci mancherebbe: il lunedì a porte semi-aperte (sarebbero stati esclusi i residenti di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) avrebbe garantito a una Juve non al massimo la “bolgia” (spinta) spesso invocata da Conte nelle stagioni torinesi e costretto i nerazzurri a riposare un giorno in meno in vista del ritorno di coppa Italia col Napoli”.



