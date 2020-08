Zazzaroni: “Lukaku? Non si ferma, non riesco a paragonarlo a nessun attaccante. Per Eriksen ci vuole tempo”

All’indomani del passaggio del turno dei quarti di Europa League, grazie alla vittoria (2-1) contro il Bayer Leverkusen, Ivan Zazzaroni ha parlato di Romelu Lukaku, in rete per firmare il raddoppio, e di Christian Eriksen, autore di una prestazione sontuosa. Di seguito le parole del direttore de Il Corriere dello Sport rilasciate a Radio 24.

Su Romelu Lukaku: “Lukaku? Strapotere fisico disarmante, nell’1vs1 non si ferma. È un bisonte, non riesco a paragonarlo a nessun attaccante della storia nerazzurra”.

Su Christian Eriksen: “Discuterlo significa discutere la tecnica del calcio. Ho la sensazione che ci voglia del tempo per adattarlo all’Inter. È un giocatore anarchico, nel complesso non va bene per Conte al momento. Deve trovare la posizione ma non puoi ingabbiarlo“.

