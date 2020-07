Zazzaroni: “Marotta vuole vincere con l’Inter prima di andare in pensione. Ma ho una sensazione su Conte”

Non è ancora del tutto chiaro quale sia il tipo di rapporto che lega Antonio Conte a Beppe Marotta. La scorsa estate proprio il dirigente varesino aveva insistito per portare a Milano il tecnico leccese, per poi coccolarlo con gli acquisti richiesti sul mercato. Le ultime uscite dell’allenatore, però, hanno lasciato qualche riserva in merito all’interesse mostrato dalla società – con Marotta in testa – sulla composizione dei nuovi calendari dopo la ripartenza della Serie A post lockdown.

Secondo Zazzaroni, di questo passo, Marotta potrebbe finire in anticipo la sua carriera da dirigente, visto che quelli nerazzurri dovrebbero essere in ogni caso gli ultimi anni. Così il direttore sul Corriere dello Sport: “Povero Beppe, la prossima stagione sarà la trentanovesima da dirigente. Di recente ha rivelato che spera di andare in pensione con un titolo all’Inter. Ho la sensazione che Conte, probabilmente il tecnico più dotato e forse irrecuperabile di tutti, possa indurlo ad anticipare i tempi”.

