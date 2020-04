Zazzaroni: “Il PSG riscatterà Icardi, ma l’idea Juventus è sempre viva”

Via un argentino e dentro un altro, il piano della Juventus è chiarissimo: a fine stagione darà l’addio a Gonzalo Higuain una volta per tutte, per tentare l’ennesimo assalto nei confronti di Mauro Icardi. L’idea del club bianconero è quella di andare a trattare direttamente con il Paris Saint Germain, sperando dunque nel riscatto a titolo definitivo da parte dei francesi. Una trattativa, questa, che secondo il giornalista Ivan Zazzaroni potrebbe seriamente andare in porto la prossima estate.

Queste le sue parole in onda su Radio Deejay: “La volontà del Paris Saint Germain è di riscattare Icardi, questo è ufficiale. Poi bisognerà vedere se lui vuole restare, ma l’idea Juventus non l’ha mai abbandonata. Lui andrebbe molto volentieri, io lo vedrei bene. Higuain ormai mi sembra vicino all’addio e può tornare in Argentina. Un attaccante lo devono prendere e Gabriel Jesus non si muove dal Manchester City. Mi piacerebbe vedere Icardi allenato da Sarri”.

