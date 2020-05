GdS – Zeman, no alla ripartenza: “Troppi morti e zero tifosi: per me non è calcio”

Ci sono i problemi legati alla gestione sanitaria delle squadre; sono sorte problematiche socio-economiche, legate particolarmente al taglio degli stipendi per buona parte degli atleti. In molti, però, ne fanno anche una questione di principio etico e morale; tra essi spunta Zdenek Zeman, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport dice no alla ripartenza del calcio italiano.

Nonostante la sua voglia di allenare non sia mai stata così esorbitante, persino a 73 anni, Zeman è contrario alla ripresa del campionato: “Il calcio mi manca, come tutto lo sport, ma per me si dovrebbe ripartire solo quando tutto diventa chiaro, e oggi non lo è. Tutti aspettano le scelte del governo sul calcio. Ma non è il governo a decidere, è il virus. E se non se ne va, per me non ha senso ricominciare“. Inoltre, l’ex Pescara prosegue: “Da tempo conta più il business di tutto il resto. Ma se si deve giocare senza pubblico, per me il calcio non ha senso“.

Per quanto riguarda la gestione del sistema calcio, per l’allenatore nativo di Praga il problema non sorge con il Covid-19: “Il calcio è gestito male. Si spende molto più di quanto sia possibile. E non è neanche detto che se le tv pagheranno l’ultima rata questo salverà quei club sempre sull’orlo dei libri in tribunale“. Lo scetticismo di Zeman continua, anche e soprattutto per i contatti sul terreno di gioco: “Il calcio è uno sport di contatto. Nella vita dobbiamo camminare con una mascherina a più di un metro di distanza, nel calcio non si può fare. Sa qual è la cosa che fa più spesso un calciatore durante una partita? Sputare, la cosa più pericolosa. Stop in caso di positività? È un’utopia pensare che con tanta gente impegnata non si infetti nessuno: normale che possa accadere. È avvenuto durante il lockdown figuriamoci adesso“.

