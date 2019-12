Zeman non ha dubbi sulla volata scudetto: “Vincerà la Juventus, come sempre”

Un lungo passato tra Serie A e cadetteria per un tecnico da sempre all’attacco, contro tutto e tutti. Zdenek Zeman rappresenta un’icona del nostro calcio e quando esprime un giudizio sul massimo campionato riesce a farlo sempre con obiettività e lucidità. Intervistato da TMW in occasione della cena di Natale della Roma, l’ex tecnico giallorosso a “Palazzo dei Principi” ha analizzato così l’attuale campionato: “Sia i giallorossi che la Lazio puntano all’ingresso in Champions League. Per lo scudetto invece la lotta sarà tra Inter e Juventus: alla fine però, secondo me, a vincere saranno sempre i bianconeri vista la rosa a disposizione di Sarri”.

Non usa giri di parole Zdenek Zeman per tracciare la sua previsione sulla volata scudetto in Serie A. Tricolore ai bianconeri, forti di una panchina lunga e di qualità, ed Inter ancora costretta ad inseguire: questa la profezia del boemo.

