Zenga: “Bastoni sta crescendo bene, Godin è un leader. Inter, attenta a Gomez e Zapata”

E’ sembrato un Walter Zenga molto fiducioso quello intervenuto nel pre-partita di San Siro a pochi minuti dal via di Inter-Atalanta. Per l’ex estremo difensore nerazzurro, idolo tra l’altro della tifoseria interista, una vittoria stasera darebbe uno slancio importante alle ambizioni della formazione di Antonio Conte in termini di classifica. Aspettando l’esito del match di domani tra Roma e Juventus, i nerazzurri con i tre punti stasera potrebbero ritrovarsi da soli in vetta, almeno per una notte.

Vediamo però le parole pronunciate da Zenga ai microfoni di Inter TV: “Vittoria Inter? Darebbe continuità, è chiaro che la differenza è che l’Atalanta punta ad arrivare in Europa. Sarà interessante vedere come si comportano le due squadre, l’Inter ha due punte di riferimento molto forti, devastanti nell’uno contro uno. L’Inter dovrà stare attenta a quelli davanti, non danno punti di riferimento, Gomez lo trovi da tutte le parti. Non hanno cambiato la loro filosofia, Gasperini fa bene a continuare su questa strada. Zapata è uno che se sta bene deve giocare assolutamente. Sarà partita spettacolare tra due squadre aggressive che giocano un calcio godibile per tutti. L’aspetto da valutare è che Skriniar ha sempre giocato, ma Bastoni sta crescendo molto e giocare con un centrale mancino a sinistra è la cosa migliore. Godin è un leader, ha le capacità per far partire le azioni”.

