Zenga: “Calendario? Nessuna lamentela, ma l’assenza di Nainggolan è un’attenuante”

Dopo le parole della scorsa settimana, in cui aveva annunciato la fine della stagione di Radja Nainggolan per infortunio, nella conferenza stampa di questo pomeriggio Walter Zenga è tornato a parlare del centrocampista belga. Il tecnico del Cagliari ha infatti ribadito che l’assenza del calciatore in prestito dall’Inter non può che creare un’attenuante vista l’importanza che rivestiva all’interno del suo gioco. Averlo avuto a disposizione solamente in due sole occasioni dopo il lockdown, è chiaramente motivo di grande rammarico.

Nainggolan, infatti, a fine stagione rientrerà all’Inter per la conclusione del prestito. A Milano, di comune accordo con dirigenza e allenatore, troverà la migliore soluzione per il prosieguo della sua carriera. Queste le parole di Zenga a proposito del Ninja: “Non credo sia un giorno di riposo in più a fare la differenza. Non mi sono mai lamentato per le assenze, ma penso che avere Nainggolan per 90′ soltanto in due occasioni per questo Cagliari possa essere un’attenuante. Cerchiamo di arrivare in fondo con quelli che abbiamo, cercando di gestirli bene”.

