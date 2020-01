Zenga come Handanovic: “L’Inter non ha pareggiato per Manganiello”. Poi bacchetta Conte e Lautaro

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ospite negli studi Mediaset durante il programma Pressing Serie A, ha commentato la prestazione degli uomini di Conte, fermati ieri a San Siro dal Cagliari sull’1-1.

Ecco le sue parole: ”L’Inter non ha pareggiato per colpa dell’arbitro, come ha detto Handanovic da capitano vero nel post partita. La squadra ha giocato bene 20 minuti del secondo tempo, creando tante occasioni. Ed è lì che le partite vanno chiuse. C’è stato sicuramente un calo e questo nervosismo non fa bene a nessuno”.

Il rosso a Lautaro e l’arbitraggio: “Non ha mai ricevuto un fallo a favore. Manganiello? Non è l’episodio in sé, è la gestione di tutta la partita. Ma questo non giustifica il fatto che un allenatore non vada in sala stampa o il nervosismo finale. Nessuno pensa che l’Inter possa vincere il campionato quest’anno, quello che stanno facendo è già superiore alle aspettative di inizio stagione”.

