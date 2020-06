Zenga: “L’infortunio di Nainggolan? Sono sereno, ma speriamo rientri presto”

Non si aspettava di certo un lunghissimo stop di tre mesi causa pandemia, Walter Zenga, quando lo scorso marzo ha accettato la panchina del Cagliari dal presidente Tommaso Giulini. Conoscendo la grande voglia dell’ex portiere dell’Inter, non vedrà certamente l’ora di poter esordire ufficialmente nel suo nuovo ruolo, in una squadra che viene da un periodo di profonda crisi ma che di qualità in rosa ne ha da vendere. In attesa del via ufficiale fissato per il Cagliari il 20 giugno nella trasferta contro l’Hellas Verona, il tecnico ha però perso per infortunio Radja Nainggolan.

Queste le parole di Zenga a proposito del centrocampista in prestito dall’Inter nell’intervista sulle frequenze di Radiolina: “L’infortunio di Radja? La mia fortuna è che riesco sempre a gestire anche le situazioni più banali. Spesso negli allenamenti schiero i giocatori fuori ruolo per vedere come si adattano in certe situazioni. Speriamo di recuperare Radja il prima possibile, ma sono sereno perché abbiamo alternative valide. Non dimentichiamoci che avremo 5 cambi: sarà difficile parlare di titolari e riserve. I giocatori devono mettersi in testa che un cambio a fine primo tempo non è una bocciatura, ci dev’essere un’apertura differente da parte di tutti”.

