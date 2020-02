Zenga: “Inter, con la Lazio non dovevi perdere punti ma non è finita. Ecco cosa vi dico su Padelli e Viviano”

Walter Zenga esordisce con una frase che pensano tutti: “Per l’Inter contro la Lazio sarebbe stato meglio fare risultato… ma ancora non cambia niente”. Poi, però, l’intervista che l’ex portiere dell’Inter ed attuale allenatore rilascia ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com comincia a farsi più interessante, al di là dei giudizi sulla Lazio: “I biancocelesti? Bravo Inzaghi, davvero – continua l’Uomo Ragno – Insieme al Verona e al Parma è una delle rivelazioni del campionato. Merita i complimenti”.

L’intervista diviene veramente pepata quando viene introdotto l’argomento Padelli e la questione delle critiche attorno al portiere nerazzurro sostituto di Handanovic: “E’ l’Italia pallonara che ragiona così. Siamo pettegoli… – commenta Zenga – Padelli non ha fatto chissà cosa ma neppure disastri particolari. E poi sostituire Handanovic non è facile. Viviano? Siamo i due personaggi fuori dal calcio e non conosciamo il motivo. L’ho avuto alla Samp, conosco l’uomo e il professionista. So cosa può dare”.

Sul suo rientro nel mondo del calcio, poi, Zenga risponde così: “A volte succedono cose strane che non ti permettono di rientrare. Ma sono sicuro che a breve rientrerò. Se il mio amico Max (Allegri, ndr) si è preso un anno sabbatico, me lo prendo anche io. Ma io non ho bisogno di studiare l’inglese (sorride, ndr)”.

