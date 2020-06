Zenga: “Nainggolan di categoria superiore. Sono stupito non sia rimasto all’Inter”

Dovrà recuperare al più presto dall’infortunio rimediato la scorsa settimana Radja Nainggolan, per tornare a disposizione di un Cagliari che in quest’ultimo e particolarissimo scorcio di campionato avrà bisogno della sua forza a centrocampo. Walter Zenga, nominato allenatore della formazione sarda appena pochi giorni prima dello stop, ha capito subito la qualità che si ritrova tra le mani e proprio per questo motivo fatica a credere che l’Inter abbia scelto di spedirlo in prestito per questa stagione.

Le parole dell’ex portiere nerazzurro sulle colonne di Tuttosport: “Radja è un giocatore di categoria superiore. A me piuttosto ha stupito il fatto che non sia rimasto all’Inter. Per me lui, l’ho detto, è un giocatore da Inter tutta la vita e sappiamo benissimo che a Cagliari è di passaggio: se poi il passaggio dovesse durare un altro anno, beh mi bacerò i gomiti. In caso contrario farò sempre il tifo per lui perché, conoscendolo, ho trovato proprio una bella persona”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!