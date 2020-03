Zenga: “Sono in isolamento per 14 giorni, difficile avere la famiglia lontano. Parlo di calcio 24 ore al giorno”

Una nuova iniziativa del Cagliari in collaborazione con la giornalista Eleonora Boi. #iorestoacasa è la rubrica del club per tenere compagnia ai tifosi in questi giorni difficili. Il primo ospite è il mister della società sarda.

Walter Zenga in diretta social si racconta così: “Sono al centro sportivo volontariamente. Per 14 giorni sono in autoisolamento con tutto il mio staff per aver fatto un’amichevole il 7 marzo. E’ giusto così. Dovremo avere tanta pazienza. Durante la giornata lavoro, guardo le partite, parlo con il mio staff. Tutto video e confronti. 24 ore al giorno parliamo di calcio”.

Continua: “Troppi non ascoltano. Dobbiamo capire che se faremo questi sacrifici ne usciremo più forti e belli di prima. Dopo capiremo tante cose. Ringraziamo chi ci sta aiutando e pensiamo a loro. Siamo un popolo che nelle difficoltà trova sempre la forza di rialzarci”.



