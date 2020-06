Zenoni (ex Atalanta): “L’errore di Gagliardini non è clamoroso”

Nel pareggio contro il Sassuolo tanta eco ha fatto la prestazione di Roberto Gagliardini. Una gara che ha visto il centrocampista ex Atalanta essere protagonista del vantaggio neroverde, ma che soprattutto lo ha visto fallire un gol a porta vuota che avrebbe potuto dare un altro sapore alla sfida. In sua difesa, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Damiano Zenoni, ex di Atalanta, Udinese e Parma.

Queste le sue parole: “Ho visto sbagliare di peggio onestamente. Sono cose che capitano. È logico che, visto il risultato, avrebbe fatto la differenza. Se avesse segnato, oggi parleremmo di grande Inter. Invece no, perché ha preso un pareggio al 90esimo”.

