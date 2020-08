Zhang arriva a Düsseldorf e carica la squadra. Nessun confronto con Conte: testa allo Shakhtar

Nonostante un piccolo di ritardo alla partenza per maltempo su Malpensa, ieri dopo pranzo Steven Zhang è atterrato a Düsseldorf dalla “sua” Inter. Dopo cinque mesi di assenza la voglia e la felicità del presidente interista erano inconfondibili: la presenza in vista del match di questa sera – come ha anche dichiarato Antonio Conte – è molto importante.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport infatti Steven Zhang ha seguito da vicino, come tutta la dirigenza, la rifinitura di ieri sera. Una stretta di mano cordiale con Conte ma niente confronto: del futuro si parlerà quando l’Europa League sarà giunta al termine. Una semifinale europea mancava dal 2010 e la presenza del presidente fa capire quanto la proprietà ci tenga a questa competizione. Poi le parole di incoraggiamento alla squadra: uno per uno, soprattutto con il capitano Samir Handanovic. Infine a cena, tutti insieme, e davanti alla tv per scoprire la prima finalista di Colonia, che sarà il Sivilia dell’ex Banega. Una giornata da tifoso e da presidente: Steven Zhang è tornato.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<