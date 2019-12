Zhang carica l’Inter: “Non dobbiamo temere nulla perché insieme conquisteremo il mondo”

Serata di gala per i nerazzurri, in occasione della consueta cena di Natale organizzata dal club. Dal palco, tra i numerosi invitati, ha preso la parola il presidente Steven Zhang che ha raccontato obiettivi e traguardi dell’Inter.

L’INTER DI OGGI – “Siamo qui insieme stasera tutti quanti, colleghi e dipendenti di un’Inter che è cambiata completamente qualche anno fa. Il club è cambiato tantissimo per il lavoro che tutti voi svolgete ogni giorno con dedizione. Questa stagione abbiamo battuto tantissimi record insieme: il fatturato più alto della storia di questa società, e questo vale anche per le nostre piattaforme digitali che stanno crescendo in maniera esponenziale. Ci siamo trasferiti nella nuova sede e a breve completeremo la nostra nuova struttura ad Appiano Gentile. Stiamo viaggiando spediti verso il nostro obiettivo: il nostro obiettivo è vincere in campo e fuori e oggi siamo primi in Serie A”.

UMILTA’ – “Questo traguardo vuol dire che siamo sulla strada giusta: i nostri sforzi verranno ripagati, ma dobbiamo rimanere umili. Dobbiamo mantenere la concentrazione altissima ed imparare dal passato: senza lavoro e dedizione non possiamo vincere, e questo vale in campo e fuori”.

OSTACOLI – “La settimana scorsa ho parlato con i calciatori ed ho detto che avremo delle difficoltà, come anche lo scorso anno. In ogni stagione esistono degli ostacoli, e questo vale anche per i prossimi cento anni, ma vanno affrontate insieme. Non dobbiamo aver paura di nulla. Oggi e nel futuro servirà coraggio: solo così potremo competere ad altissimi livelli. Non importa delle difficoltà del passato, non importa nemmeno degli obiettivi futuri. Tutti insieme conquisteremo il mondo: si vive solo una volta, forza Inter!”

